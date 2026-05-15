Памятник упал на 9-летнюю девочку в Самарской области

В Старопохвистневе Самарской области памятник упал на 9-летнюю девочку, она до конца июня не сможет ходить, сообщает «Волга Ньюс» .

Девочка с подружками гуляла около дома. Возле детской площадки был установлен небольшой памятник погибшим солдатам в виде плиты. Ребенок стоял за памятником, а ее подружка облокотилась на плиту, которая и упала на пострадавшую. Ребенка доставили в больницу. ЧП произошло 18 апреля.

Мама девочки подчеркнула, что упавшая плита ранее уже шаталась.

Малышка после происшествия прикована к постели. Врачи думают, что она сможет ходить только к концу июня.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Идет расследование инцидента.

