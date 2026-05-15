В Подмосковье два человека попали в больницу после укуса змей

В Подмосковье два человека попали в больницы после укусов змей, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Один инцидент произошел в Орехово-Зуеве. Там змея укусила за палец 70-летнюю женщину. Пострадавшую отправили в больницу в состоянии средней тяжести.

Второй похожий инцидент зафиксирован в Егорьевске, где от укуса змеи пострадал 6-летний мальчик. У него диагностировали токсическое действие яда. Пострадавшего госпитализировали.

В России летом укусы змей — обычное дело, в Подмосковье это может произойти на дачах и в лесополосах.

