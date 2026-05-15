В Белгородской области при детонации дрона пострадали четыре человека
В результате атаки ВСУ села Солдатское Ракитянского округа Белгородской области четыре мирных жителя получили ранения, сообщили в региональном оперштабе.
«В селе Солдатское Ракитянского округа от детонации дрона мужчина и три женщины получили осколочные ранения», — говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали.
Ранее в Белгороде украинских БПЛА атаковал многоквартирный дом. Предварительно, пострадали четыре человека.
