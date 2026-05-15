Жители Приднестровья смогут получить гражданство РФ по упрощенному приему

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство для жителей Приднестровья. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, все иностранцы, постоянно проживающие в Приднестровье, смогут обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Речь в указе идет о совершеннолетних зарубежных гражданах и лиц без гражданства, детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей (в случае детей за гражданством обращается опеку или руководитель учреждения для сирот, или глава органа опеки и попечительства).

Также в указе перечислены документы, которые должен подать человек, собирающийся получить гражданство РФ по упрощенному приему.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.