20-летний сын Бритни Спирс впервые вышел в свет с возлюбленной

Младший сын американской певицы Бритни Спирс — 20‑летний Джейден впервые сам появился на красной дорожке. Он вышел в свет со своей возлюбленной Габриель, сообщает Super.ru .

Пара посетила круизный показ Dior. Молодые люди вместе позировали фотографам и делились впечатлениями.

Они встречаются уже более двух лет. Впервые папарацци увидели их в начале 2024 года на Гавайях. Потом Джейден впервые появился в блоге Габриель в соцсети. Она разместила фото, где пара стоит спиной к камере и любуется огнями города.

В тот же вечер его мама была в ресторане в Шерман‑Оукс. Там она устроила дебош. Это произошло после того, как звезда пролечилась в рехабе. Но ее представитель опроверг информацию о якобы неадекватном поведении Спирс во время ужина.

