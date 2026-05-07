10-минутная помощь: что делать сразу после укуса змеи

В России летом укусы змей — обычное дело, в Подмосковье это может произойти на дачах и в лесополосах. Важно знать, что первые 10 минут решают исход: действовать нужно быстро, но без паники — адреналин усугубляет кровоток и распространение яда, сообщила РИАМО врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь.

«Яд гадюки или щитомордника (самые частые виновники) вызывает гемотоксический эффект — разрушает сосуды, свертываемость крови, приводит к отеку, некрозу тканей. По статистике Роспотребнадзора, ежегодно почти 2000 случаев, из них 10-15% тяжелые», — сказала Гузь.

По ее словам, в саду змеи греются на солнце или охотятся за грызунами, тогда и может произойти встреча с ними.

На 1-2 минуте нужно обеспечить безопасность. Следует удалиться от змеи на 5-10 м. Если есть возможность, то сделать фото ее (не трогая!), снимок поможет идентифицировать вид для подбора антидота (гадючный или против ядовитых).

На 3–4 минуте нужно обработать раны. Их необходимо промыть водой с мылом 2-3 минуты, чтобы смыть остатки яда с кожи. Нельзя тереть. Затем следует наложить стерильную повязку (бинт, чистая ткань) — не тугую, а давящую.

«Минута 5-6: Иммобилизация. Немедленно зафиксируйте укушенную конечность шиной или подручными средствами (палка, доска). Руку фиксмируесм в согнутом в локте положении, от руки через плечо (косынка). Нижнюю конечность при отсутствии средств для иммобилизации можно прибинтовать ко второй конечности, проложив между ними упаковку бинта. Снимите кольца, часы, чтобы не усугубить отек», — добавил врач.

Скорую помощь вызывают на 7-8 минуте по номеру 103. Там следует сразу сказать, что причиной звонка стал укус змеи, указать точный адрес. Если около места происшествия есть медучреждение, травмпункт, то стоит немедленно отправиться туда в сопровождении других людей. В иной ситуации пострадавшего сажают или придают ему горизонтальное положение. Важно еще в это время пить воду (0,5-1 л), так как яд нефротоксичен.

А на 9-10 минуте нужен мониторинг, отслеживание симптомов: тошнота, рвота, одышка, кровь в моче, судороги. Если отек быстро нарастает, то кроме горизонтального положения необходимо положить ноги на возвышенность, что улучшить кровоснабжение головного мозга.

«Если все же при вас пострадавший потерял сознание, кровообращение остановлено (нет пульса, дыхание отсутствует, а скорая я помощь еще не прибыла, немедленно приступайте к сердечно легочной реанимации (30/2 — 30 компрессий, 2 вдоха)», — заключила доктор.

