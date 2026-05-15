Подпевают на английском языке: российский фильм «Буратино» покоряет Канны

Производитель представил иностранным партнерам несколько новых проектов. Среди них — киноистория о веселом и непослушном мальчике. Знаменитой песне про Буратино начали подпевать и на английском языке.

Кроме того, российские компании планирую заключить в Каннах важные контракты.

«Пытаемся успеть все: и что-то закупить, и продать. Сегодня состоится показ „Буратино“. Еще один проект из перспективных — это „Альпийская баллада“ с Милошем Биковичем, копродукция из Сербии», — сказала гендиректор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина.

«Альпийская баллада» — первый российско-сербский фильм, Его снимают в рамках соглашения о взаимодействии в области кинематографии между странами.

