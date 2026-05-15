Суд удовлетворил иск Банка России к Euroclear на 200 млрд евро

Юристы Euroclear Максим Кульков и Сергей Савельев рассказали, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка РФ к бельгийскому депозитарию Euroclear в полном объеме, сообщает «Интерфакс» .

«Право Euroclear на справедливое судебное разбирательство было явно нарушено», — считает Савельев.

По его словам, заседание провели в закрытом режиме, хотя юристы возражали. Из-за этого не могут быть обнародованы подробности дела.

По сведениям суда, данное дело передали новому судье: вместо Анны Петрухиной заседание в пятницу вела Надежда Бушмарина.

Банк России подал в Арбитражный суд столицы иск к Euroclear 12 декабря 2025 года. По сведениям ЦБ РФ, требования, озвученные в суде, связаны с причинением регулятору вреда «незаконными действиями Euroclear», а еще официально анонсированными планами ЕК о бессрочной заморозке средств банка и планами по использованию его активов для передачи третьим лицам.

