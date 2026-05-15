Хочу работать с маникюром: сотрудница молочного цеха устроила саботаж и ее уволили

В Курской области экс-работница пищевого предприятия через суд добивалась права трудиться с маникюром и в украшениях, но ей отказали, сообщает Baza .

Женщина устроилась в цех обработки молока. При этом новая сотрудница не хотела соблюдать жесткие правила гигиены, поэтому устроила саботаж. Она красила ногти и носила ювелирные украшения. При этом скрывать красоту перчатками работница считала неправильным.

Руководство предприятия пыталось вразумить сотрудницу. Ей объясняли, что такое поведение может поставить под угрозу качество продукции и репутацию бизнеса. Но принципиальная работница была непреклонна — она посчитала предупреждения за придирки злого начальства. После нескольких замечаний и двух взысканий «диверсантку» уволили.

Но женщина не собиралась сдаваться. Она пошла в суд, так как рассчитывала отстоять право работать на пищевом производстве именно так, как ей комфортнее. Она считает, в маникюре ничего плохого нет, а ругаться на обручальное кольцо, которое она носит, грешно, так как это символ брака.

В суде доводы экс-сотрудницы не оценили. Судьи остались на стороне предприятия.

