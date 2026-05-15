Петербургский Этнофорум пройдет с 20 по 22 мая

С 20 по 22 мая 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет Петербургский Этнофорум, сообщается на канале Года единства народов России.

Это крупнейшее в РФ научно-практическое мероприятие, посвященное изучению, сохранению и актуализации этнокультурного наследия народов страны.

Более 30 спикеров и 200 экспертов из РФ, Абхазии, Белоруссии и Узбекистана обсудят следующие вопросы: многонародность России как национальная идея, этнопроект в науке и практике, российский народ и его идентичность, народы, традиции, ценности

На протяжении трех дней форума будет работать ярмарка этнопроектов — масштабная выставочно-презентационная и конкурсная площадка, объединяющая участников из свыше чем 30 регионов страны.

