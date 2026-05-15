Ближе Луны: огромный астероид пролетит рядом с Землей 18 мая

18 мая мимо нашей планеты на расстоянии менее четверти дистанции до Луны пролетит астероид. Он получил название 2026 JH2, его диаметр — от 16 до 30 м (примерно как трехэтажный дом или автобус), сообщает Ura.ru .

Как пишет ABC News со ссылкой на NASA, этот астероид заметили за несколько дней до максимального сближения с Землей. Его орбита и характеристики еще уточняются специалистами.

Этот астероид пройдет близко от поверхности планеты — около 90 тыс. км. при этом средняя дистанция до Луны составляет приблизительно 384 400 км. Получается, что небесное тело окажется в четыре раза ближе к Земле, чем спутник.

Но никакие расчеты NASA не показывают, что есть риск столкновения с Землей. При этом даже если он вошел в атмосферу, то, скорее всего, разрушился бы с воздушным взрывом.

Астероид 2026 JH2 все желающие смогут увидеть в любительские телескопы с апертурой от 150–200 мм. В момент сближения он переместится по небу достаточно быстро — за несколько минут может сместиться на видимую величину лунного диска.

Также можно воспользоваться видеотрансляций пролета небесного тела, которую организует проект Virtual Telescope Project. Она начнется в ночь на 19 мая в районе 00:45 по московскому времени.

