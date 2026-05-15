Укрепление позиций русского языка обсудили на филологическом форуме

Петербургский Международный филологический форум работает на укрепление позиций русского языка как основы духовного единства РФ и связей с единомышленниками за рубежом, сообщается на канале Года единства народов России.

На форуме обсудили единое образовательное пространство: обновлены стандарты, утверждены единые программы; систематизацию детского и юношеского чтения; утверждение нормативных словарей; проект «Российский учитель за рубежом» и работу центров открытого образования.

Как отметил министр просвещения страны Сергей Кравцов, главным итогом работы форума станет принятие официальной резолюции о защите, популяризации и недопустимости запрета русского языка и русской литературы. Резолюция форума будет направлена зарубежным партнерам.

«Мы открыто заявляем всему миру, что русский язык был и остается языком просвещения, науки и диалога», — добавил Кравцов.

С 13 по 15 мая Петербурге проходит международный филологический форум. Его тема — «Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России».

