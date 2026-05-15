Ермак останется в СИЗО на выходные

Как объяснил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, окружение политика не смогло собрать нужную для залога сумму. По его словам, собраны 100 млн гривен из требуемых 140 млн.

Ранее друг внес за экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака, которого обвиняют в отмывании денег, 30 млн грн залога.

Ермака обвиняют в легализации 460 миллионов гривен (10,5 миллиона долларов) при строительстве элитного жилья под Киевом. Суд отправил его под стражу с правом внесения залога в размере 140 млн гривен.

