Бывший тренер сборной Украины внес залог за арестованного Ермака

сегодня в 12:40

Друг внес за экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака, которого обвиняют в отмывании денег, 30 млн грн залога, сообщает «Украинская правда» .

Речь идет о бывшем тренере сборной Украины Сергее Реброве. Он добавил к залогу Ермака 30 млн грн.

Всего по состоянию на 15 мая собрано около 44,5 млн грн. Общая сумма залога составляет 140 млн грн. Не хватает еще около 95,4 млн грн.

Ермака обвиняют в легализации 460 миллионов гривен (10,5 миллиона долларов) при строительстве элитного жилья под Киевом. Суд отправил его под стражу с правом внесения залога в размере 140 млн гривен.

