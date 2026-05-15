Воробьев: на регпортале Подмосковья запустили сервис «Трудоустройство СВОих»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о специализированном цифровом сервисе «Трудоустройство СВОих» , запущенном на региональном портале госуслуг. Здесь собраны актуальные вакансии, программы переобучения и меры поддержки для ветеранов боевых действий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Подмосковье помогло найти работу уже более 3 тыс. героям СВО. Чтобы эта помощь была еще доступнее, на регпортале был запущен сервис «Трудоустройство СВОих».

«Там все просто: подать заявку можно в пару кликов, не выходя из дома. Если нужна работа — подберем вакансию, если человек хочет открыть свое дело — поможем запустить бизнес и получить субсидию, а если нужно сменить специальность — предложим варианты переобучения. Функционал сервиса планируем постоянно наполнять — будем добавлять новые возможности, ориентируясь на потребности и запросы самих ребят. Важно, чтобы каждый герой, защищающий суверенитет страны, чувствовал наше внимание, заботу и надежное плечо», — отметил губернатор.

Всего в Подмосковье действует более 70 мер поддержки, и больше половины из них — региональные.

