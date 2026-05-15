Будьте разумными людьми: как ограничить потребление сахара и кофе

Рекомендации по ограничению сахара и кофе вполне реалистичны, если человек понимает, зачем меняет привычки, а не воспринимает ЗОЖ как набор бессмысленных запретов, сообщила РИАМО главный врач сети клиник «Персона» и «Прозрение» Светлана Григорьева.

Ранее правительство России утвердило рекомендации по ЗОЖ. Методические указания разработаны для применения в медицинских учреждениях с центрами здоровья или медицины долголетия. Они содержат советы по питанию, физической активности, режиму сна и управлению стрессом. В частности, рекомендуется за 1–2 часа до сна следует избегать кофеина и алкоголя.

«Новые рекомендации вполне реалистичны, если человек сам заинтересован в том, чтобы быть более активным, действовать осознанно и принимать для себя решение: что ты хочешь в конечном счете — кусок торта здесь и сейчас или чтобы твои сосуды были более проходимы для крови, чтобы было больше энергии и так далее», — сказала Григорьева.

Она отметила, что ограничить употребление кофе — возможно, но и здесь важны нюансы. Кофеин, содержащийся в хорошем зерновом кофе, оказывает влияние в том числе на сосуды почек, поэтому в правильных кофейнях после чашечки кофе предлагают еще стакан воды — это очень грамотно, чтобы восстановить водный баланс.

«Ограничение кофе по времени должно быть разумным: если вы кофеман и не можете лишить себя удовольствия выпить чашку вечером, в шесть-семь часов, — вы можете себе это позволить. Вопрос в том, одна это чашка или вы привыкли употреблять десять за день. Люди разные, и желательно придерживаться принципа разумности», — подчеркнула врач.

