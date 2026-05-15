В Павлово-Посадском округе пройдет фестиваль «ПРОтворчество»

Художественный фестиваль «ПРОтворчество» пройдет 23 мая в выставочном зале «Дом Широкова» в Павлово-Посадском округе Подмосковья. Программа объединит конкурс, мастер-классы, экскурсии и концерт, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль проводят в третий раз с целью возродить традиции русского провинциального модерна рубежа XIX–XX веков, объединить творческих людей разных возрастов и привлечь внимание к историческому и культурному наследию.

Программа включает три блока. В конкурсной части состоится художественный конкурс «В стиле Модерн…» с номинациями «Шляпный каприз», «Рисуем в стиле Модерн» и «Символы Модерна». Участники представят авторские работы и тематические образы.

В развивающем блоке запланированы экскурсии по городу, мастер-классы и арт-пространства по классической живописи, графике, росписи ткани и кофейной живописи. Также гости смогут посетить интерактивную выставку мужского клуба «Дорогами Первой мировой войны».

Досуговая программа включает показ авторских костюмов эпохи модерна, вернисаж маленьких питомцев «Дама с собачкой», антикварную лавку «Загадочные предметы эпохи модерн», краеведческую игру и концерт. В завершение состоится награждение победителей конкурса.

Подробные условия участия опубликованы на сайте выставочного зала «Дом Широкова». Возрастное ограничение — 6+. Организаторы фестиваля — выставочный зал «Дом Широкова» и Дом детского творчества Павлово-Посадского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.