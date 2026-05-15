Сергей Соседов заявил, что зрители устали от однообразия на сцене

Он выразил мнение, что западные исполнители в будущем снова начнут активно выступать в России. По его словам, часть артистов уже приезжает в страну на частные мероприятия, хотя это не афишируется.

«Иностранным исполнителям очень выгодно посещать частные и закрытые мероприятия. Да, это не стадионы и не большие шоу-программы, но на частных корпоративах есть шанс заработать намного больше за минимальные усилия», — сказал Соседов.

Критик предположил, что при отмене санкций и открытии границ зарубежные звезды быстро вернутся с концертами. Он подчеркнул, что для них это прежде всего бизнес, а зрители готовы платить за качественные шоу.

«Им не надо любить нас, они делают бизнес, а зритель готов платить за шоу. Главное, чтобы билеты на их концерты были доступными. В целом российские зрители очень соскучились по разнообразию. Уж простите, но несколько лет подряд слушать Дронова или кого-то в этом жанре, знаете ли, тоже дело утомительное», — подчеркнул спикер.

