Глазачев назвал «Локомотив» фаворитом Кубка Гагарина
Бывший нападающий «Локомотива» Константин Глазачев заявил, что ярославский клуб является фаворитом финала Кубка Гагарина против «Ак Барса», сообщает Metaratings.ru.
После двух матчей финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» и «Ак Барс» имеют равный счет — 1:1. Третий матч пройдет 15 мая в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Локомотив» — фаворит на победу в Кубке Гагарина. У обоих финалистов путь к этой серии был тяжелым. «Ак Барсу» приходилось непросто в каждом раунде. В финале любая мелочь влияет на результат, но ярославцам точно не будет просто. «Ак Барс» показал свою силу во второй игре. Задача в такой серии — зацепить одну победу на выезде. Казань справилась с этой задачей. Теперь «Локомотиву» надо победить в одном матче в гостях», — сказал Глазачев.
По мнению экс-форварда, обе команды прошли сложный путь к финалу, однако преимущество в борьбе за трофей он отдает ярославскому клубу.
