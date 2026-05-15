Глазачев назвал «Локомотив» фаворитом Кубка Гагарина

После двух матчей финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» и «Ак Барс» имеют равный счет — 1:1. Третий матч пройдет 15 мая в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Локомотив» — фаворит на победу в Кубке Гагарина. У обоих финалистов путь к этой серии был тяжелым. «Ак Барсу» приходилось непросто в каждом раунде. В финале любая мелочь влияет на результат, но ярославцам точно не будет просто. «Ак Барс» показал свою силу во второй игре. Задача в такой серии — зацепить одну победу на выезде. Казань справилась с этой задачей. Теперь «Локомотиву» надо победить в одном матче в гостях», — сказал Глазачев.

По мнению экс-форварда, обе команды прошли сложный путь к финалу, однако преимущество в борьбе за трофей он отдает ярославскому клубу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.