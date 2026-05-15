Ветврач объяснила, как нельзя охлаждать питомцев в жару

Ветеринарный врач Таисия Ильина рассказала, что в жару нельзя обливать животных ледяной водой и давать им лед. Такие меры могут ухудшить состояние питомца, сообщает Газета.ru .

Жара становится серьезной нагрузкой для домашних животных, особенно с густой шерстью, короткой мордой, лишним весом и хроническими заболеваниями.

Высокая температура опасна не только на улице, но и дома, если помещение плохо проветривается.

«Питомцы охлаждаются не так, как люди. Например, собаки практически не потеют и регулируют температуру тела в основном через дыхание. Поэтому перегрев у них может развиваться быстрее, чем кажется владельцу», — объяснила Ильина.

