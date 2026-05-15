Напавшему на девочку под Наро-Фоминском грозит до 15 лет

Подозреваемому в нападении с ножом на семилетнюю девочку в деревне Плесенское может грозить до 15 лет лишения свободы, однако суд вправе назначить принудительное лечение. Об этом сообщил адвокат Вадим Багатурия, передает «Вечерняя Москва» .

По словам бывшего следователя, адвоката Вадима Багатурии, действия фигуранта подпадают под признаки невменяемости.

«Содеянное им, очевидно, подпадает под признаки невменяемости. Ему будет проведена экспертиза в рамках расследования этого дела, но он ее, скорее всего, не пройдет. То есть будет установлена невменяемость на момент совершения деяния», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере, страдает психическим заболеванием и имеет инвалидность. Суд учтет эти обстоятельства и может назначить принудительные меры медицинского характера.

Нападение произошло вечером 14 мая в деревне Плесенское под Наро-Фоминском. Молодой человек с ножом напал на девочку, гулявшую с сестрой, и изрезал ей лицо, после чего скрылся. Ребенка госпитализировали, позже ее выписали. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.

