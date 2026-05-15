Напавшему на девочку под Наро-Фоминском грозит до 15 лет
Фото - © Evseev / Фотобанк Лори
Подозреваемому в нападении с ножом на семилетнюю девочку в деревне Плесенское может грозить до 15 лет лишения свободы, однако суд вправе назначить принудительное лечение. Об этом сообщил адвокат Вадим Багатурия, передает «Вечерняя Москва».
По словам бывшего следователя, адвоката Вадима Багатурии, действия фигуранта подпадают под признаки невменяемости.
«Содеянное им, очевидно, подпадает под признаки невменяемости. Ему будет проведена экспертиза в рамках расследования этого дела, но он ее, скорее всего, не пройдет. То есть будет установлена невменяемость на момент совершения деяния», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере, страдает психическим заболеванием и имеет инвалидность. Суд учтет эти обстоятельства и может назначить принудительные меры медицинского характера.
Нападение произошло вечером 14 мая в деревне Плесенское под Наро-Фоминском. Молодой человек с ножом напал на девочку, гулявшую с сестрой, и изрезал ей лицо, после чего скрылся. Ребенка госпитализировали, позже ее выписали. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.