Подмосковное УФАС выявило незаконную рекламу на авто

Московское областное УФАС признало ненадлежащей рекламу услуг автосервиса, размещенную на транспортном средстве, и инициировало привлечение владельца к ответственности, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление поступили материалы местной администрации о размещении на автомобиле рекламы услуг по ремонту машин с нарушением требований закона.

По итогам проверки ведомство возбудило дело в отношении физического лица по части 2 статьи 20 Закона о рекламе. Речь идет об использовании транспортного средства преимущественно как передвижной рекламной конструкции.

Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей и нарушающей закон. Материалы передали уполномоченному должностному лицу для привлечения владельца к административной ответственности по статье 14.38 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

