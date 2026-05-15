Психолог Ковалева объяснила страх живых знакомств

Психолог Виктория Ковалева рассказала, почему людям проще знакомиться в приложениях и чем живое общение отличается от онлайн-формата, сообщает «Поясним за Тагил» .

По словам специалиста, в цифровой среде человек чувствует больше контроля: можно обдумать ответ, скрыть эмоции и в любой момент прекратить диалог. Это снижает тревожность и страх оценки.

«В приложении снижается страх оценки. Человек не сталкивается с мгновенной реакцией собеседника, а значит, чувствует себя увереннее», — объяснила Ковалева.

В офлайн-общении такой «паузы» нет, поэтому возрастает уязвимость. Главным барьером остается страх отказа и опасение показаться навязчивым или неловким.

«В отличие от онлайн-формата, здесь нельзя „исчезнуть“ без последствий. Реакция происходит сразу, и это делает ситуацию более уязвимой», — отметила Ковалева.

Эксперт подчеркнула, что сложности с живыми знакомствами часто связаны с внутренними барьерами и социальной тревожностью, а не с отсутствием возможностей. При этом офлайн-встречи дают более глубокий контакт благодаря жестам, мимике и интонациям.

«Важно уметь слышать собеседника, считывать его реакции и не бояться быть собой. И, конечно, принимать отказ как норму, а не как личную неудачу», — подчеркнула Ковалева.

По ее мнению, развитие этих навыков улучшает не только знакомства, но и качество общения в целом.

