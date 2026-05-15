ИИ открыт для каждого: 124 тысячи человек поучаствовали в конкурсе «Цифровой марафон»

Завершился конкурс по цифровым навыкам «Цифровой марафон», он объединил людей самых разных профессий: от инженера, экономиста и врача до шахтера, кочегара и кузнеца. Также марафон помог всем участникам — от новичков до профи — оценить и повысить уровень цифровой грамотности, освоить навыки в области искусственного интеллекта, алгоритмического мышления и программирования. 60 сильнейших участников вышли в финал, девять из них стали победителями — по трое в категориях «Новичок», «Исследователь» и «Эксперт». Масштабный конкурс уже в третий раз проводится Сбером в партнерстве со «Школой 21» и Нетологией, сообщает пресс-служба Сбера.

В «Цифровом марафоне — 2026» приняло участие 124 тыс. человек из всех регионов России. Наибольшее число участников — из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края, Нижегородской, Самарской и Ростовской областей, Республики Татарстан.

Больше половины участников (64%) выбрали категорию «Новичок», 30% — «Исследователь», 6% — «Эксперт». Впервые девушек больше половины — 53%. 34% участников конкурса — в возрасте от 36 до 45 лет, самому старшему — 78 лет.

«Цифровой марафон» объединил людей самых разных профессий и отраслей. Среди участников — представители ИТ-сферы, инженеры, педагоги, экономисты, врачи, специалисты из сферы промышленности, строительства и архитектуры, а также шахтер, кочегар и кузнец.

ГигаЧат стал надежным помощником для участников марафона, они знакомились с его возможностями для работы и учебы. Для «Новичков» ГигаЧат стала ключевым инструментом в реализации проектного этапа, участники категории «Исследователи» использовали нейросеть на всех этапах конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей проходит в год 185-летия Сбера. С успешным завершением конкурса участников поздравили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Создавать будущее без полноценного использования всего стека цифровых технологий невозможно. Сегодня практически не осталось не цифровых продуктов, поэтому полномасштабная компетенция в этом вопросе нужна каждому. Важно понимать не только то, как придумываются и создаются продукты, но и как они масштабируются и выводятся на рынок для миллионов людей. Это важнейшая компетенция для специалиста в любой сфере. Настоящие прорывы рождаются там, где человеческий интеллект действует совместно с искусственным — это дает результат, недоступный ни одному из них по отдельности. И сейчас я вижу именно таких людей, которые прошли колоссальный отбор. 124 тыс. участников — это абсолютный рекорд за все время проведения нашего марафона. Каждый из вас — очень достойный человек, который нашел, прочитал и не просто воспринял эту информацию, а принял для себя решение стать частью этого процесса. Вы смелые, не боитесь двигаться вперед и решать сложные задачи. Именно за такими людьми — будущее», — сказал Греф.

«Цифровой марафон — 2026» состоял из четырех этапов. На образовательном участники изучали актуальные курсы от Нетологии по ИИ и машинному обучению, кибербезопасности и алгоритмике. Онлайн-тестирование цифровых навыков предполагало оценку уровня компетенций в соответствии с выбранной категорией. В рамках проектного этапа участники создавали работающий код по заданию и размещали его в собственном репозитории на платформе GitVerse.

Победитель категории «Новичок» Михаил Киселев поделился, что с детства любил решать инженерные задачи, собирать радиоуправляемые модели и даже мечтал стать аэрокосмическим инженером.

«Сейчас моя деятельность связана с робототехникой в рамках индустрии и научно-исследовательских работ. Когда увидел анонс конкурса, подумал: почему бы не попробовать свои силы в новой области?! Я увидел возможность улучшить свои навыки в сфере технологий. Для меня это был вызов самому себе. ″Цифровой марафон″ — это шаг в новую цифровую вселенную, которая раньше казалась недостижимой. А также это технические навыки и понимание, что можно зайти в незнакомую область и добиться в ней видимых результатов. Теперь я уверен, что готов к следующему уровню», — сказал Михаил.

А победитель категории «Исследователь» Ильшат Фабзиев уже работает инженером в сфере кибербезопасности и параллельно учится в магистратуре. На ″Цифровой марафон″ он пришел не только за навыками, но еще хотел проверить свои силы среди сильных участников.

«Признаюсь, хоть я и был уверен в своих знаниях, до конца не ожидал, что стану победителем. В итоге конкурс стал для меня настоящей точкой ускорения, где за несколько дней получаешь опыт, на который обычно уходят месяцы», — поделился Ильшат.

Победитель категории «Эксперт» Евгений Иванкин рассказывает, что его марафон привлек масштабом, новизной и задачами, которые помогают совершенствовать профессиональные навыки.

Победитель специальной номинации конкурса Валентина Обрезаненко участвовала в ″Цифровом марафоне″ впервые. Она признается, что конкурс дал ей возможность оценить свои навыки, почувствовать силы и двигаться дальше — к своей профессиональной цели.

Финал конкурса прошел в московском кампусе «Школы 21». В нем участвовали «исследователи» и «эксперты», которые набрали максимальное количество баллов на предыдущих этапах. Тема финала посвящена исследованиям космоса в честь 65-летия первого полета человека в космос. Финалисты соревновались в разработке интеллектуальных агентов, проходя испытания в виртуальной игровой среде.

Победители в категориях «Исследователь» и «Эксперт» выиграли денежные призы:

«Эксперт»: 1 млн рублей — за первое место, 400 тыс. — за второе, 250 тыс. — за третье.

«Исследователь»: 500 тыс. рублей — за 1 место, 300 тыс. — за второе, и 200 тыс. — за третье, соответственно.

«Новички» получили умные устройства от Сбера и мерч от «Школы 21».

Кроме того, победителям и призерам в каждой категории вручили сертификаты на обучение от Нетологии.