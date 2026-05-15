Зять спасшегося на «Титанике» россиянина построил алмазный рудник в Якутии
Фото - © Francis Godolphin Osbourne Stuart/Wikipedia.org
В Якутии проводят ежегодные памятные мероприятия в честь легендарного труженика Георгия Кадзова. Он заложил основу алмазодобывающей промышленности региона, сообщает Telegram-канал SHOT.
Выдающийся советский хозяйственник также был хранителем уникальной семейной истории. Его супруга Анна была дочерью россиянина Мурзакана Кучиева, одного из немногих, выживших при крушении «Титаника».
Вместе с женой Кадзов переехал на Крайний Север, где посвятил жизнь добыче ценных металлов. Свою трудовую биографию в регионе начинал с добычи олова и золота.
Позже Кадзов возглавлял рудник «Эге-Хая» в Верхоянском районе. Под его руководством был возведен Депутатский комбинат — один из крупнейших в мире объектов по добыче оловянного концентрата. По воспоминаниям коллег, Кадзову неизменно поручали самые экстремальные и сложные задачи, включая работу в глубоких подземных шахтах.
Главным детищем Кадзова стал поселок Айхал, основанный им в 1961 году рядом с незадолго до этого открытой богатейшей алмазоносной трубки. Кадзов руководил местным рудником. Он проявил себя не только как талантливый производственник, но и как чуткий градостроитель.
В суровых условиях Крайнего Севера мужчина строил школы и развивал инфраструктуру.
Интересно, что именно скромность Георгия Александровича открыла миру историю его знаменитого тестя. Когда журналисты пытались назвать Кадзова «легендарной личностью», он скромно переводил внимание на отца своей жены, выжившего в катастрофе 1912 года.
