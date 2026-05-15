Жительница Подмосковья родила ребенка прямо в вагоне электрички

сегодня в 20:32

Женщина родила ребенка в электричке на станции Софрино

Вечером в пятницу на подмосковной станции Софрино женщина родила ребенка в электричке, сообщает «112» .

Как рассказали очевидцы, электричку остановили, а затем в вагон с роженицей зашли медики скорой помощи. Тогда пассажиры начали выходить, чтобы не мешать врачам принимать роды.

Электричку не отправляли со станции, пока малыш не появился на свет. Роды прошли успешно.

Других подробностей произошедшего нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.