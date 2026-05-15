В этот раз не тошнило, чувствую себя хорошо: Лерчек закончила пятый курс химии

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала, что завершила пятый курс химеотерапии в борьбе с раком.

Она поблагодарила подписчиков за поддержку и теплые слова.

Также Лерчек рассказала, что этот курс перенесла легче. Ее не тошнило.

Надеюсь, что в последующие дни тошнота меня не догонит. Но даже если и так, то мы умеем с ней справляться», — сказала блогерша.

Лерчек борется с раком желудка 4 стадии и проходит химиотерапию. Несмотря на болезнь, она продолжает работать. Ранее блогерша презентовала свой новый косметический бренд.

