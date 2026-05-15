Мертвого кита нашли у берегов Дании. Это может быть спасенный Тимми

Жители острова Анхольт в Дании нашли у своих берегов мертвого горбатого кита. Это может быть кит Тимми, который ранее застрял на мелководье на балтийском побережье Германии, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Berliner Zeitung.

Власти запретили жителям приближаться к животному. Туша кита может стать источником заболеваний, предъявляющих угрозу здоровью человека.

Также есть риск, что труп может взорваться из-за скопления газов.

Некоторые считают, что туша принадлежит знаменитому киту Тимми. С 31 марта он увяз на мелководье залива Кирхзее острова Пель к северу от Висмара и не мог уплыть самостоятельно. Также у него нашли раны на спине.

Спасателям пришлось приложить много усилий, им помогали местные жители, в итоге животное спасли. Специалисты заявляли, что продолжат наблюдать за китом.

