Спасенного кита Тимми выпустили в Северное море

Застрявший на балтийском побережье Германии горбатый кит выбрался на свободу. Животное по кличке Тимми выпустили в Северное море, однако биологи волнуются за его здоровье, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

Горбатый кит долгое время находился на мелководье. Он не мог уплыть самостоятельно. Спасателям пришлось приложить много усилий, им помогали местные жители, в итоге животное снова оказалось в море.

Морской биолог Риттер выразил обеспокоенность. По его словам, после такого стресса сложно сказать, сможет ли кит нормально плавать и нырять. Животное ослабло, ему нужно время на восстановление.

Специалисты продолжат наблюдение за Тимми. Они будут следить за его передвижениями. В настоящее время кит уплыл в открытое море. Спасатели надеются, что с животным все будет в порядке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.