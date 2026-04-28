Застрявшего в бухте на Балтике кита погрузили на баржу для освобождения

Горбатого кита Тимми, который застрял в бухте на Балтике, погрузили на баржу участники спасательной операции. Его освободят в Северном море, сообщает РЕН ТВ .

Дорога к Северному морю займет несколько дней. Сначала кит двигался по вырытому для него оврагу, а потом волонтеры тянули его тросами к барже. К ней прибудет буксирное судно.

«Удивительно, как одно прекрасное существо может объединить так много людей. Мы должны учиться у них», — высказался участник спасательной операции.

В марте молодой горбатый кит застрял на отмелях Балтийского побережья Германии. Долгое время его не могли спасти, потому что с понижением уровня воды Тимми снова садился на мель.

