Путин в среду проведет переговоры с президентом Конго

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщает ТАСС .

Отмечается, что лидеры обсудят международную повестку и развитие дружественных российско-конголезских отношений.

Дипломатические отношения России и Республики Конго были установлены 16 марта 1964 года. Страны развивают отношения в гуманитарной сфере, торговле, экономике, науке, образовании, здравоохранении.

Ранее президент России Владимир Путин 27 апреля встретился в Санкт-Петербурге с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Стороны обсудили широкий круг вопросов.

