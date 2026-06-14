Почти бассейн: подземный переход полностью затопило во время ливня в Москве

На Щелковском шоссе в столице по время рекордного ливня 13 июня полностью затопило подземный переход. Об этом рассказала Айдана в своем блоге.

На ее видео показано, что переход затоплен по самый потолок, вода оттуда льется на улицу.

«Почти бассейн», — прокомментировал один из подписчиков.

Многие отметили, что ливневки в ужасном состоянии. А некоторые подумали, что видео сделано с помощью ИИ. Один из комментаторов подтвердил, что не смог пройти 13 июня по данному переходу.

Также одна горожанка отметила, что этот переход уже затапливало, но несколько лет назад. Тогда воды там было по колено.

13 июня в Москве выпало 27 мм осадков, или 35% от месячной нормы. Это стало новым рекордом для этого дня. Предыдущий рекорд зафиксирован в 2020 году (21,3 мм).

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