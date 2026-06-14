Рекордные ливни прошли в Москве 13 июня

В столице за прошедшие сутки выпало 27 мм осадков, или 35% от месячной нормы. Это стало новым рекордом для 13 июня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что предыдущий рекорд для этого дня был в 2020 году, тогда выпало 21,3 мм. А рекорд всего июня остался за 2017 годом, в том месяце 30 числа зафиксировали 64,7 мм.

По его словам, на других метеостанциях мегаполиса зарегистрировали: на Балчуге — 17 мм, в Бутове — 21 мм, в Строгине — 22 мм, в МГУ — 30 мм, в Тушине — 32 мм осадков, или 42% от всего июньской нормы.

В Московской области самый сильный дождь был в Железнодорожном (Балашиха) — 69 мм, или 90% от нормы месяца. Получается, что там на каждый 1 кв. м земли вылилось по семь ведер дождевой воды.

Как уточнил Тишковец, аномальные ливни еще прошли на метеостанциях Луговая (48 мм), Горки Ленинские (44 мм), Клин (42 мм) Шереметьево и Немчиновка (по 32 мм), Серпухов и Долгопрудный (21 мм), Солнечногорск (20 мм).

Местами в регионе прошел град диаметром до 2-3 см.

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