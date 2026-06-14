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Стармер: Великобритания перехватила в Ла-Манше танкер «Смиртос» из РФ

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что в воскресенье вооруженные силы страны перехватили танкер «теневого флота» России в Ла-Манше.

«Эта успешная операция наносит очередной удар по России», — написал Стармер в соцсети Х.

Согласно данным ВВС, в операции по задержанию судна участвовали Королевская морская пехота Великобритании и представители Национального агентства по борьбе с преступностью. Захват длился шесть часов. Танкер «Смиртос» останется у южного побережья страны до окончания следствия.

Ранее Военно-морские силы Франции в рамках проведенной операции захватили танкер «Тагор» в Атлантическом океане. Танкер следовал из России под флагом Мадагаскара.

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