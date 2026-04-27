Владимир Путин провел встречу с главой МИД Ирана Аракчи

Переговоры между Путиным и Аракчи прошли 27 апреля при участии Лаврова и Ушакова

Президент России Владимир Путин 27 апреля встретился в Санкт-Петербурге с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Стороны обсудили широкий круг вопросов, сообщает газета «Известия» .

Во встрече с российской стороны приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Иранскую делегацию, помимо Аббаса Аракчи, представили заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади и посол республики в Москве Казем Джалали.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул значение переговоров на фоне ситуации вокруг Ирана. Он напомнил, что иранская сторона ранее анонсировала встречу российского лидера с главой своего внешнеполитического ведомства.

Прибывший в Санкт-Петербург Аракчи отмечал, что Москва и Тегеран поддерживают постоянные и активные консультации. По его словам, стороны обсуждают широкий круг тем, включая региональную повестку.

