Ефимов: за 5 лет на юго-востоке Москвы возвели 10 объектов образования

С 2021 года в ЮВАО в рамках Адресной инвестиционной программы возвели 10 объектов образования, которые рассчитаны более чем на 4 тыс. учащихся и дошкольников, поделился глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что суммарная площадь объектов составляет порядка 61,1 тыс. кв. м. Здания возводятся с применением современных технологий и качественных строительных материалов.

«Среди объектов шесть детских садов, рассчитанных для 1650 воспитанников, и четыре школы для 2,4 тыс. учеников. Здания расположены в районах Некрасовка, Кузьминки, Выхино-Жулебино и Южнопортовый. Реализация этих проектов позволила обеспечить детей комфортными пространствами для учебы и всестороннего развития», – передает слова Владимира Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.

Так, в районе Кузьминки на ул. Окской был возведен и открыт в 2021 году блок начальных классов, рассчитанный на 350 мест. На первом этаже находятся учебные кабинеты и обеденный зал, на втором – учебные кабинеты, спортивный зал и зал для проведения мероприятий. Третий этаж отведен под учебные кабинеты и кабинеты изобразительного искусства и музыки.

«В активно развивающемся районе Некрасовка более чем за пять лет в рамках Адресной инвестиционной программы построили семь объектов образования общей площадью свыше 32 тыс. кв. м: три школы и четыре детских сада. Суммарно их смогут посещать 3,2 тыс. юных москвичей. Самое крупное здание, открытое в 2023 году, – школа с ярким фасадом на 1150 мест на улице Маресьева. Она включает в себя просторные учебные кабинеты, пищеблок, спортивный зал и многофункциональное пространство для проведения мероприятий. Прилегающую территорию комплексно благоустроили и озеленили. Здесь высадили кустарники, уложили газон и установили малые архитектурные формы», – добавил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

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