Неуловимых акул-гоблинов впервые сняли в Тихом океане

Впервые в истории ученые смогли снять очень редких акул-гоблинов в их естественной среде обитания в Тихом океане, сообщает «Мир 24» .

Первую запись сделали летом 2019 года. Дистанционно управляемый подводный аппарат нашел редкую хищницу возле острова Джарвис. Акула была на глубине примерно 2 км.

Через несколько лет, после анализа архивных видеоматериалов, исследователи обнаружили съемки еще одной особи, которая плавала у побережья Тонги.

Акула-гоблин (Mitsukurina owstoni) считается одним из самых редких видов этих хищниц. Она — единственный сохранившийся представитель древнего рода. Их отличительная черта — выдвижные челюсти. Когда акула атакует, они резко выбрасываются вперед со скоростью более 3 м/с.

Анализ видеозаписей показал исследователям, что ареал обитания акул-гоблинов в Тихом океане шире, чем они думали ранее. Еще учены смогли подтвердить, что этот вид живет около подводных горных вершин, которые находится под угрозой из-за промышленного рыболовства и добычи полезных ископаемых.

Ранее рыбак поймал огромную акулу на американском острове Нантакет.

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