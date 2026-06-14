Жители Подмосковья украли у соседа гравий и засыпали разбитую деревенскую дорогу

Жители подмосковных Мытищ стащили у соседа гравий и засыпали им разбитую деревенскую дорогу. При этом силовики встали на сторону «благородных разбойников», сообщает Baza .

Москвич Владимир планировал облагородить свою дачу в деревне Витенево. Для этого он приобрел гравий и выгрузил его за пределами своего участка. По словам мужчины, на эту кучу камней быстро обратили внимание соседская пара — Сергей и Александра. Они пригнали тачку и начали грузить гравий без разрешения. Когда хозяин выбежал на разборки, сосед стал отбиваться лопатой, пока его жена продолжала загребать гравий руками.

Позднее набеги продолжались. От кучи не осталось и следа. При этом разбитая деревенская дорога была вымощена похищенным гравием. Интересно, что «робингуды» не забыли о себе — отремонтированный участок пути вел прямо к их дому.

Владимиру удалось добавиться возбуждения уголовного дела по статье о грабеже группой лиц, однако позже следователь передумал. Раз гравий остался лежать на дороге, а не похищен в личных целях, то нет и состава преступления. Разбирательства дошли до Генпрокуратуры, но и там оказались солидарны с мнением следствия.

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