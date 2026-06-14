Пропавшего в Карелии 7-летнего мальчика нашли мертвым

Семилетнего мальчика, который пропал во время отдыха с родителями в Карелии, нашли мертвы. Ребенок утонул в Ладожском озере, сообщает SHOT .

Спасатели обнаружили тело мальчика накануне около 17:30 в акватории озера на территории Лахденпохского района. Погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия.

Петербургская семья из 4 взрослых и двух детей в прошедшую пятницу приехала отдыхать на остров Есусарет. Семья отдыхала на берегу, готовили шашлык. Лишь через 1,5 часа родители заметили, что сын пропал. Сначала они пытались самостоятельно найти ребенка, а затем обратились в экстренные службы.

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