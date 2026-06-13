7-летний мальчик пропал на отдыхе с родителями на острове в Карелии

На острове Есусарет на Ладожском озере в Карелии семилетний мальчик пропал во время отдыха с родителями, сообщает SHOT .

Утром 12 июня семья из Петербурга приплыла к популярному у туристов острову. Взрослые жарили шашлыки и немного отвлеклись, а когда спохватились, то поняли, что ребенка нигде нет.

Родители сразу забили тревогу и обратились в экстренные службы. Мальчика ищут водолазы. Спрятаться на острове он не мог, так как там небольшая часовня и всего несколько деревьев

Как рассказала мама, ее сын мог упасть со скалы.

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