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Тело утонувшего подростка обнаружили в реке в Дагестане

В реке Терек в Дагестане спасатели нашли тело утонувшего подростка 2011 года рождения, сообщает МЧС республики .

Об утонувшем мальчике стало известно 12 июня. Очевидец подтвердил факт происшествия.

К поисковым работам приступил весь личный состав поисково-спасательной службы (12 спасателей и две единицы техники).

Поиски ребенка были осложнены сильным течением и глубиной реки около 4 м. С гидроузлом спасатели договорились о перекрытии подачи воды. Такое решение позволило снизить уровень реки. Ночью поисковые работы были временно приостановлены.

Тело подростка передано полицейским и родственникам.

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