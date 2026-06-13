Тело утонувшего подростка обнаружили в реке в Дагестане
В реке Терек в Дагестане спасатели нашли тело утонувшего подростка 2011 года рождения, сообщает МЧС республики.
Об утонувшем мальчике стало известно 12 июня. Очевидец подтвердил факт происшествия.
К поисковым работам приступил весь личный состав поисково-спасательной службы (12 спасателей и две единицы техники).
Поиски ребенка были осложнены сильным течением и глубиной реки около 4 м. С гидроузлом спасатели договорились о перекрытии подачи воды. Такое решение позволило снизить уровень реки. Ночью поисковые работы были временно приостановлены.
Тело подростка передано полицейским и родственникам.
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