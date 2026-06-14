Сезон размножения: нашествие серых кузнечиков в Астрахани
Аномальное нашествие серых кузнечиков наблюдают жители Астрахани. Множество насекомых стрекочут, прыгают по улицам и заскакивают в окна, сообщает SHOT.
Насекомые сидят везде в городе. Их видят на стенах зданий, на лежаках на базах отдыха, самые назойливые кузнечики даже запрыгивают в квартиры.
Как рассказали натуралисты, сейчас у насекомых сезон размножения. А через две недели кузнечиков станет меньше.
Горожане ищут способы избавиться от нашествия. Кузнечиков ловят в стаканы, банки и бутылки.
Эксперты предупредили, что насекомые могут болезненно укусить человека, если он попытается их поймать. Укус кузнечиков не ядовит, но они могут прокусить кожу до крови и оставить синяк.
Ранее в Астрахани наблюдали сезон мошки.
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