В ресторане аэропорта Пулково продавали еду во время дезинфекции от тараканов

Пассажиры пожаловались, что в ресторане петербургского аэропорта Пулково продавали еду во время дезинфекции помещения от тараканов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Один из пассажиров рассказал, что из-за задержки вылета в Хургаду на 11 часов людям выдали ваучеры на еду. Около 04:00 он сделал заказ в одном и ресторанов в аэропорту. Пока мужчина ждал еду, в заведение зашел сотрудник службы дезинфекции и начал обработку помещения.

«Сначала думали, будет только обработка бара, но он пошел на кухню. Нам сказали, что придется еще немного подождать заказ. Появился резкий запах», — отметил пассажир.

Затем он уточнил у сотрудника, как ресторан собирается выдавать еду во время обработки, и попросил отменить заказ. Ему вернули деньги.

В пресс-службе аэропорта пообещали разобраться в ситуации. Обработки необходимы в любых больших помещениях, но на время обработки они должны приостанавливать работу. В случае подтверждения нарушения к заведению будут применены санкции.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.