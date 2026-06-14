Российские сервисы начали запрещать регистрацию через аккаунты Google

Российские сервисы стали запрещать регистрацию пользователей через аккаунты Google. При этом к уже существующему аккаунту все еще можно привязать Gmail-почту, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

При регистрации на сайте объявлений «Авито» через почту Google пользователи начали получать уведомления о том, что по закону запрещено использовать иностранные сервисы для входа и создания учетных записей. В качестве альтернативы предлагается воспользоваться другим способом входа или восстановить доступ по телефону.

Ранее Государственная дума РФ приняла поправки о создании статьи 13.55 КоАП, согласно которой владельцев сайтов будут штрафовать на сумму до 700 тыс. рублей, если на ресурсах используются программы авторизации, которые работают не на территории РФ.

В пакете законов против кибермошенничества «Антифрод-2» изначально планировали обязать регистрироваться на ключевых интернет-ресурсах через российскую почту. Позже это исключили, но приняли в измененной версии.

Ранее Госдума приняла закон о создании единой базы IMEI-номеров мобильных устройств для борьбы с кибермошенниками.

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