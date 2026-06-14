Можно без визы: россиянина обманул ChatGPT при планировании заграничной поездки

33-летнего туриста из Краснодара, многодетного отца обманул ChatGPT: он предложил полететь ему с семьей в Северную Македонию без визы, сообщает SHOT .

Россиянин вместе с женой и тремя дочками устроил зарубежный летний тур по Евразии. Сначала они поехали на машине в Грузию, там оставили авто, отдохнули и улетели в Стамбул. Потом решили отправиться на Балканы.

Для поездки семья выбрала Северную Македонию. Но мужчина начал искать информацию о визах не на сайте посольства РФ, а предпочел узнать у ChatGPT. Нейронка сказала, что для россиян виза на въезд не нужна.

Уже в турецком аэропорту таможенники попросили предоставить визу в Северную Македонию. Турист стал убеждать сотрудницу, что гражданам РФ она не нужна и показал переписку с ИИ. В ответ таможенница дала ему распечатку с постановлением, что россиянам для въезда в Северную Македонию необходима либо шенгенская виза, либо электронное разрешение. Все эти документы нужно оформить заранее. Виза обязательна с 15 марта 2022 года.

В итоге россияне полетели в Боснию и Герцеговину, куда виза не требуется. Они потеряли на билетах 50 тыс. рублей.

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