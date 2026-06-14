В Россию не пустили: пропавшая звезда «Дома-2» Юлия Реутова нашлась в Минске

Циркачку, онлифанщицу, стриптизершу, звезду «Дома-2» и «Минуты славы» Юлию Реутову не пустили в Россию для воссоединения с родителями, ее одну без денег и лекарств отправили обратно в Минск, сообщает «СтарХит» .

Волонтер, который помогает ей и ее родителям воссоединиться в РФ, вылетел в Минск, чтобы найти девушку. Где именно ее искать он не знал, а потому расспрашивал прохожих, надеясь получить зацепку. Ее отец и мама приехали в Беларусь позже.

«Друзья не хочу вас держать в напряжении, знаю, как вы переживаете, поэтому сообщаю, что с Юлей и ее родителями все хорошо уже и они вместе в Беларуси. В целях безопасности ранее не мог публиковать информацию о ситуации», — поделился волонтер в соцсетях.

Он добавил, что случившееся серьезно сказалось на состоянии девушки, которая еще не успела до конца восстановиться. Она пережила сильный стресс, и состояние в лечении откатилось назад.

Последние три месяца Реутова с родителями была в Минске, где лечилась и ждала получения паспорта для въезда в Россию. В Таиланде ее нашли без документов. Сложности были в том, что она — гражданка Украины, а родители — россияне. Все, помогавшие девушке, понимали высокую вероятность того, что в РФ ее не пустят, но надежда на чудо была.

Ранее 32-летнюю Реутову нашли в Паттайе. Предварительно, девушка могла получить травму головы и потерять память. Очевидцы запечатлели, как она ходит по острову в фуфайке и относит вещи на помойку.

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