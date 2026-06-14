В квартире екатеринбурженки удаленно зарегистрировали 57 жителей Ингушетии

Аккаунт на «Госуслугах» жительницы Екатеринбурга взломали удаленно и зарегистрировали в ее квартире 57 жителей Ингушетии. Выселить «мертвые души» не удается до сих пор, сообщает Baza .

49-летняя Жанна случайно узнала, что приютила в своей скромной двушке почти целое горное село. Неизвестные взломали ее аккаунт на портале «Госуслуг» и начали массово регистрировать людей. Женщина неоднократно блокировала доступ, меняла пароли и даже паспорт. Однако количество фиктивных жильцов достигло 57 человек. Некоторые из них обратились в уральское отделение Пенсионного фонда, чтобы получить пособия на 85 детей.

Чиновники утверждают, что доступ к учетной записи был восстановлен очно через центр обслуживания в Ингушетии, который позднее закрыли «за недобросовестную работу».

Екатеринбурженке пришел счет за коммуналку на 50 тыс. рублей из-за большого числа прописанных. При этом в полиции отказываются возбуждать уголовное дело, так как якобы не удалось установить «прописавшихся» и выявить материальный ущерб.

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