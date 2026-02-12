Потеряла память: онлифанщица и участница «Дома-2» Реутова бомжует в Таиланде

Циркачка, онлифанщица, стриптизерша, участница «Дома-2» и «Минуты славы» 32-летняя Юлия Реутова стала бездомной в Таиланде. Она забыла свое имя и передвигается по улицам с очень длинными ногтями, как у Росомахи, сообщает Mash .

32-летнюю Реутову нашли в Паттайе. По предварительной информации, девушка могла получить травму головы и потерять память.

Очевидцы запечатлели, как Юлия ходит по острову в фуфайке и относит вещи на помойку. Дама выглядит неопрятно — не стрижет ногти и не поддерживает гигиену.

Знакомые Реутовой пытаются помочь девушке и разыскать ее близких. В прошлом она была мастером спорта Украины по художественной гимнастике, известной цирковой артисткой и примой московского стриптиз-клуба. В 2010-х она ездила на гастроли по миру. Также участвовала в «Минуте славы» и «Доме-2».

