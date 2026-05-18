Взрывы в Днепропетровской области: стало известно, что стало причиной

Склад с пиротехникой сгорел в Днепропетровской области

Пожар случился на складе пиротехники в Днепропетровской области Украины. Об этом рассказал глава областной администрации Александр Ганжа.

Украинские СМИ в ночь с 17 на 18 мая написали о ряде взрывов в Днепропетровской области.

Их услышали в Днепре, Самаровском, Каменском, Синельниковском районах. Взрывы якобы фиксировали в Кривом Роге.

На складе пиротехники при пожаре никто не пострадал.

