Молодогвардейцы помогают ликвидировать последствия атаки БПЛА в Подмосковные

Московская область, 17 мая 2026 года. В этот день регион пережил самую массированную атаку дронов за все время. С раннего утра расчеты противовоздушной обороны вели борьбу с беспилотниками в различных районах области. На месте происшествий бок о бок со спасателями и сотрудниками МЧС находятся добровольцы «Молодой Гвардии Единой России», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

К сожалению, атака не обошлась без жертв и разрушений. Согласно оперативным данным, в Химках беспилотник попал в частный дом, в результате чего погибла женщина. В Мытищах удар нанесен по недостроенному зданию — жертвами стали мужчина и женщина. В Истре повреждено шесть жилых домов, ранения получили четыре человека: одна женщина и трое мужчин. В Красногорске дрон попал в многоквартирный дом, однако, по счастливой случайности, никто из жильцов не пострадал. В Наро-Фоминске зафиксированы попадания в частные жилые строения. В Сергиевом Посаде из-за падения обломков повреждены три автомобиля и четыре частных дома. В Лобне обломки повредили здание поликлиники, здесь обошлось без пострадавших.

Представители «Молодой Гвардии» незамедлительно направились в пострадавшие районы сразу после первых сообщений. Ребята участвуют в разборе завалов, ликвидации последствий ударов и оказывают адресную поддержку жителям. Особый акцент сделан на психологической помощи людям — молодогвардейцы все время рядом, помогая сохранять спокойствие и порядок.

«Сегодняшний день показал, что Подмосковье — это регион, где люди не остаются в стороне. Наши активисты без колебаний вышли на помощь сразу же, как это потребовалось. Мы работаем в плотной координации со спецслужбами и администрациями муниципалитетов. Сейчас главное — не допустить паники, оперативно помочь пострадавшим и ликвидировать последствия. Враг хотел посеять страх и хаос, но ничего не добьется. Мы сплотились и стали только сильнее», — отметила Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Алумянц.

«Молодая Гвардия» Подмосковья приносит искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желают скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Активисты продолжают нести дежурство на местах событий и готовы оказывать жителям всю необходимую помощь.